Новый сериал Винса Гиллигана может получить название «Wycaro 339» и выйти этим летом

Загадочный проект создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана может выйти уже в этом году. Об этом он рассказал изданию La Nueva España, внимание на материал обратила журналистка Анастасия Агапова.

Съемки нового сериала продюсера прошли не только в Альбукерке, но и в Испании, в частности в Бильбао, Овьедо и на Канарских островах. Именно там в декабре его поймали местные журналисты.

Гиллиган ответил им, что съемки почти окончены. Он добавил, что релиз на TV+ может состояться «летом 2025 года или чуть позже…». LNE также сообщило, что к актерскому составу присоединилась польская актриса и модель Каролина Выдра («Твин Пикс» 2017 года, «Старые счеты»).

Инсайдер Джордан Руими в своем блоге отметил, что проект пока носит название «Wycaro 339» и получит 10 серий.

Известно, что стриминговая платформа Apple заказала сразу два сезона проекта. По информации твиттер-аккаунта TV+Updates, производство первого сезона уже окончено, а съемочная группа приступила к работе над продолжением.

О проекте «Wycaro» ранее сообщалось, что главную роль в нем сыграет Риа Сихорн из «Лучше звоните Солу», а ее новая героиня будет совсем не похожа на Ким Векслер.

Винс Гиллиган обещал зрителям научно-фантастический проект «без преступлений и метамфетамина» и непохожий на криминальную историю Уолтера Уайта и Сола Гудмана.