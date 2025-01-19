Кэмерон Диас согласна сыграть в сиквеле «Маски», но с одним условием

Кэмерон Диас не против вернуться к героини «Маски» для сиквела комедии. Об этом она сказала в беседе с Access Hollywood.

Однако у исполнительницы роли Тины Карлайл, возлюбленной главного героя, есть одно условие для возвращения в франшизу.

«Если Джим Керри вернется, то, конечно, я буду только за. Моя карьера пошла в гору благодаря этому фильму», — ответила Диас.

Также артистка с радостью бы появилась в еще одном фильме об «Ангелах Чарли».

«Это было бы потрясающе. Просто невероятно классно», — признала Диас.

Ее напарник по экшн-комедии Netflix «Снова в деле» Джейми Фокс добавил, что тоже хотел бы сыграть в такой картине. Он выразил готовность сыграть координатора команды Босли, которого в картине 2000 года озвучил Билл Мюррей. Диас понравилась эта идея, она пообещала предложить ее партнерше по команде Люси Лю.

Вопрос о возможности сиквела «Маски» в декабре задавали Джиму Кэрри, и он не стал отказываться от шанса.

«Если бы у кого‑то нашлась хорошая задумка, то все возможно. Я уже собирался на пенсию, а оказалось, что мне просто нужен перерыв. Все может легко измениться, как только появляется хорошая идея или собирается приятная команда», — говорил он в беседе с ComicBook.com.