Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США

Руководитель Instagram Адам Моссери в своем анонсе отметил, что об этом просили пользователи, которые сетовали, что 90 секунд — это «слишком мало». При этом в июле 2024-го он говорил, что платформа не будет растягивать рилсы, чтобы не ставить под угрозу «главную функцию платформы — объединие людей с друзьями».