Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США

Instagram* увеличил максимальную продолжительность рислов (коротких видео) до трех минут. Нововведение может быть связано с блокировкой тиктока в США, пишет The Verge.
Руководитель Instagram Адам Моссери в своем анонсе отметил, что об этом просили пользователи, которые сетовали, что 90 секунд — это «слишком мало». При этом в июле 2024-го он говорил, что платформа не будет растягивать рилсы, чтобы не ставить под угрозу «главную функцию платформы — объединие людей с друзьями».
The Verge связывает обновление политики с запретом тиктока в США. Китайская соцсеть позволила пользователям выкладывать трехминутные ролики в 2021 году.
Instagram увеличил продолжительность рислов до полутора минут в середине 2022 года. Компания тестировала и 10-минутные рилсы, но не стала внедрять их. Видео более 10 минут можно загрузить в свой профиль отдельным постом, а не форматом коротких роликов.
Накануне Instagram обновил сетку публикаций в профиле: теперь вместо привычных квадратных иконок отображаются прямоугольные. Редизайн встретили неоднозначно, в особенности дизайнеры и блогеры, которые подгоняли изображения под квадратный формат, а теперь вся сетка «поехала».
19 января TikTok отключил работу приложения в США.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.