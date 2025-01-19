В Швеции установили новый мировой рекорд: 13 часов непрерывной игры в настольный теннис

В Швеции установили новый мировой рекорд по длительности игры в настольный теннис. Его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, следует с сайта организации.

Эмиль Ольссон и Фредрик Нильссон, называющие свою связку Spin Duo, играли в настольный теннис 13 часов 37 минут и 6 секунд. Все это время они стояли на ногах и разговаривали, не теряя бдительности. Согласно условиям, им было запрещено делать перерывы, поэтому перекусывать им приходилось во время монотонной передачи пасов.

Ольссон и Нильссон праздновали каждый раз, когда им удавалось превзойти национальный или мировой рекорд по самой продолжительной партии. Когда они наконец побили предыдущий рекорд, принадлежащий игрокам из Великобритании, они вскинули руки и обнялись под возгласы близких и друзей.