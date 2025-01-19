Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»

Кейт Уинслет считает коров самыми страшными животными. Об этом звезда «Титаника» рассказала в беседе на шоу Стивена Кольбера.

Британская актриса признала, что ее фобия может кого‑то удивить, но у нее есть длинная история. Когда‑то давно ее попросили быть внимательнее с копытными животными, и она хорошо запомнила совет.

«Мне сказали, что необходимо следить за поведением стада и быть осторожной. Если у них виляют хвосты, если они машут головой и рядом есть мухи, коровы могут быть сильно недовольны. Если они встанут и повернутся, то начнут бежать и могут броситься на тебя», — вспомнила Уинслет рекомендацию знакомого.

«Такое мне даже в голову никогда не приходило. Я постоянно хожу в походы, и тропинки часто идут через коровьи пастбища. В такие моменты я переживаю, что меня могут растоптать», — поделилась артистка.

Ведущий поинтересовался, были ли такие случаи на самом деле. Уинслет ответила, что однажды во время прогулки с матерью за ними увязались коровы: «Сначала они медленно брели, потом стали догонять чуть ли не галопом».

«Впрочем, в Англии случалось много жутких столкновений с коровами. Так что я всегда с тревогой хожу по пастбищам. Мне стоит лучше справляться с этим, коровы же не настолько страшные», — заключила она.

Ранее актриса вспоминала, как СМИ стыдили ее за фигуру на красной дорожке «Золотого глобуса» в 1998 году.

Актриса была в черно-белом кружевном платье вместе со своим коллегой по «Титанику» Леонардо Ди Каприо, когда интервьюер сказал, что ей следовало бы надеть платье на два размера больше.