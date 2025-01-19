Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»

Кейт Уинслет считает коров самыми страшными животными. Об этом звезда «Титаника» рассказала в беседе на шоу Стивена Кольбера.
Британская актриса признала, что ее фобия может кого‑то удивить, но у нее есть длинная история. Когда‑то давно ее попросили быть внимательнее с копытными животными, и она хорошо запомнила совет.
«Мне сказали, что необходимо следить за поведением стада и быть осторожной. Если у них виляют хвосты, если они машут головой и рядом есть мухи, коровы могут быть сильно недовольны. Если они встанут и повернутся, то начнут бежать и могут броситься на тебя», — вспомнила Уинслет рекомендацию знакомого.
«Такое мне даже в голову никогда не приходило. Я постоянно хожу в походы, и тропинки часто идут через коровьи пастбища. В такие моменты я переживаю, что меня могут растоптать», — поделилась артистка.
Ведущий поинтересовался, были ли такие случаи на самом деле. Уинслет ответила, что однажды во время прогулки с матерью за ними увязались коровы: «Сначала они медленно брели, потом стали догонять чуть ли не галопом».
«Впрочем, в Англии случалось много жутких столкновений с коровами. Так что я всегда с тревогой хожу по пастбищам. Мне стоит лучше справляться с этим, коровы же не настолько страшные», — заключила она.
Ранее актриса вспоминала, как СМИ стыдили ее за фигуру на красной дорожке «Золотого глобуса» в 1998 году.
Актриса была в черно-белом кружевном платье вместе со своим коллегой по «Титанику» Леонардо Ди Каприо, когда интервьюер сказал, что ей следовало бы надеть платье на два размера больше.
«Это абсолютно ужасно. Каким же человеком нужно быть, чтобы сделать что‑то подобное с молодой актрисой, которая только пытается разобраться в себе?» — удивлялась Уинслет со слезами на глазах.