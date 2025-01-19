Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»

Обновлено сегодня в 15:58
TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети
Сегодня / 15:55
Дети Дэвида Линча пригласили поклонников на групповую медитацию в честь режиссера
Сегодня / 14:56
Со стены Пушкинского музея срубили таблички с именами репрессированных
Обновлено сегодня в 14:52
Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана продали за полмиллиона долларов
Сегодня / 13:48
Ресторан «Dr. Живаго» закрывается на реставрацию
Сегодня / 12:43
Новый сериал Винса Гиллигана может получить название «Wycaro 339» и выйти этим летом
Сегодня / 11:55
Рилсы в инстаграме* увеличили до трех минут на фоне запрета тиктока в США
Сегодня / 11:23
Кэмерон Диас согласна сыграть в сиквеле «Маски», но с одним условием
Сегодня / 10:15
В Швеции установили новый мировой рекорд: 13 часов непрерывной игры в настольный теннис
Сегодня / 08:54
Рами Малек мог сесть в тюрьму из‑за полицейских-расистов
Сегодня / 07:19
Жена Юры Борисова — о фейковой рекламе банка спермы: «Юра не является лицом ни одной компании»
Вчера / 16:30
Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»
Вчера / 13:50
Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры
Вчера / 13:48
В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться
Вчера / 12:58
Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет
Вчера / 12:39
Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию
Вчера / 11:57
Трамп объявил о запуске своего мемкоина
Вчера / 11:57
Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»
Вчера / 10:25
Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными
Вчера / 10:09
Вузам не дадут принимать неограниченное число студентов на платное обучение
Вчера / 09:19
Имущество Моргенштерна* арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента
Вчера / 08:45
Кристофер Уокен смотрит «Разделение» на DVD, так как у него «нет оборудования» для просмотра в сети
Вчера / 07:05
Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix
Вчера / 05:48
«Живым не уйдет»: смотрим трейлер «Тысячи ударов» от создателя «Острых козырьков»
Вчера / 00:22
Умерла актриса Джоан Плаурайт, вдова Лоренса Оливье и звезда «101 далматинца»
Вчера / 23:42
«Они пели песни обо мне»: создатель «Олененка» Ричард Гадд рассказал о школьной травле
Вчера / 22:47
Жители Нью-Йорка смогут добираться до аэропортов на вертолетах за 195 долларов в год
Вчера / 21:58
Qatar Airways стал лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax

Кейт Уинслет боится коров: «Они могут броситься и затоптать»

Сегодня в 09:33
Фото: Gilbert Flores/GG2025

Кейт Уинслет считает коров самыми страшными животными. Об этом звезда «Титаника» рассказала в беседе на шоу Стивена Кольбера.

Британская актриса признала, что ее фобия может кого‑то удивить, но у нее есть длинная история. Когда‑то давно ее попросили быть внимательнее с копытными животными, и она хорошо запомнила совет.

«Мне сказали, что необходимо следить за поведением стада и быть осторожной. Если у них виляют хвосты, если они машут головой и рядом есть мухи, коровы могут быть сильно недовольны. Если они встанут и повернутся, то начнут бежать и могут броситься на тебя», — вспомнила Уинслет рекомендацию знакомого.

«Такое мне даже в голову никогда не приходило. Я постоянно хожу в походы, и тропинки часто идут через коровьи пастбища. В такие моменты я переживаю, что меня могут растоптать», — поделилась артистка.

Ведущий поинтересовался, были ли такие случаи на самом деле. Уинслет ответила, что однажды во время прогулки с матерью за ними увязались коровы: «Сначала они медленно брели, потом стали догонять чуть ли не галопом».

«Впрочем, в Англии случалось много жутких столкновений с коровами. Так что я всегда с тревогой хожу по пастбищам. Мне стоит лучше справляться с этим, коровы же не настолько страшные», — заключила она.

Ранее актриса вспоминала, как СМИ стыдили ее за фигуру на красной дорожке «Золотого глобуса» в 1998 году.

Актриса была в черно-белом кружевном платье вместе со своим коллегой по «Титанику» Леонардо Ди Каприо, когда интервьюер сказал, что ей следовало бы надеть платье на два размера больше.

«Это абсолютно ужасно. Каким же человеком нужно быть, чтобы сделать что‑то подобное с молодой актрисой, которая только пытается разобраться в себе?» — удивлялась Уинслет со слезами на глазах.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами