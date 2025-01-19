Рами Малек мог сесть в тюрьму из‑за полицейских-расистов

Рами Малека задержали полицейские-расисты, он мог оказаться в тюрьме. Об этом актер рассказал в интервью The Guardian.

В беседе с журналистами артист поделился трудностями жизни египетского мигранта в Лос-Анджелесе 1990-х годов и рассказал, что в разное время его то принимали за белого американца, то за выходца с Ближнего Востока и вписываться в общество ему было непросто. В частности, внешность однажды стала поводом для столкновения с полицией.

«Кто‑то в районе ограбил алкогольный магазин и украл женскую сумочку. Полицейские сказали, что вор якобы был латиноамериканцем и я подошел под описание. Они положили меня лицом на капот полицейской машины. Никогда не забуду жар от двигателя, он чуть не обжег мне руки. Видимо, они сильно торопились на вызов», — вспомнил Малек.

«Мой белый друг не нашел ничего лучше, чем сказать, что вообще-то я египтянин, а не латиноамериканец. Пока сидел в машине, я нервно смеялся над тем, в какую опасную ситуацию угодил, я вполне мог сесть в тюрьму за то, чего не совершал», — добавил звезда «Мистера Робота».

Малек добавил, что в прошлом имя доставляло ему проблем в аэропортах. По его словам, когда он называл сотрудникам безопасности имя Рами Саид Малек, у них срабатывал сигнал тревоги.

«Я переживал каждый раз, когда пытался въехать в страну, и не понимал, что происходит. Сейчас такое тоже может произойти, но они быстро понимают, что я парень из „Богемской рапсодии“, и меня отпускают», — сказал актер.