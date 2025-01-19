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Жена Юры Борисова опровергла информацию о том, что ее муж стал лицом банка спермы в Калифорнии. Об этом Анна Шевчук написала в сторис инстаграма*.

«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — написала супруга актера.

В пятницу в соцсетях завирусилось видео с билбордом, якобы снятое в Лос-Анджелесе.

«Хочешь, чтобы ребенок выглядел как Юра Борисов из „Аноры“? Мы готовы помочь!» — говорится в объявлении с лицом Борисова.

Как пояснил автор телеграм-канала «Русское кино в топе», видео с рекламным щитом — шаблонное, и в него можно вставить разные изображения, а изображенное на нем место находится даже не в столице Калифорнии.

В качестве примера он привел запись, где на щите появляется постер с рекламой альбома рэпера Lil Baby «Wham».

Между тем, Борисов получил еще одну номинацию за лучшую роль второго плана. Его перформанс в «Аноре» отметило Сообщество сетевых кинокритиков США.

В той же номинации актер представлен и в премии Гильдии актеров, а также Британской академии кино- и телевизионного искусства.