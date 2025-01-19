TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети

Обновлено сегодня в 15:58

Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ об отсрочке запрета тиктока в США после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, США стоит владеть половиной доли в совместной с TikTok организации. «Таким образом мы спасем тикток, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе», — пояснил он.