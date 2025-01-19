TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети

TikTok прекратил работу в США. Уведомление об этом появилось у пользователей при входе в приложение.
В сообщении компания ByteDance выразила сожаление по поводу закрытия доступа к сервису.
«Закон о запрете TikTok вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что пользоваться им нельзя», — говорится в тексте.
«К счастью, президент Трамп проявил желание выработать с нами решение и вернуть TikTok, когда он вступит в должность. Следите за новостями», — заканчивается оповещение.
Кроме этого блокировка коснулась соцсети Lemon8 и видеоредактора CapCut. Все три приложения также пропали из американских App Store и Google Play.
Жертвой запрета TikTok также стала карточная видеоигра Marvel Snap. Многие американцы не подозревали, что ее издатель Nuverse принадлежит ByteDance.
Также о проблемах с приложением сообщили жители некоторых районов Канады. Вместо коротких видео они увидели то же самое сообщение, что и американцы.
На блокировку приложения отреагировала певица Kesha. Она запостила ролик с подписью: «TikTok можно заблокировать, но Tik Tok останется навсегда». Певица также сопроводила его фрагментом припева своего хита 2010 года.
Закон о запрете TikTok был написан представителями обеих американских политических партий и принят в апреле 2024 года. Владельца компании ByteDance обязали продать его одобренной американской компании или закрыться.
В опалу TikTok попал из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке. Члены конгресса утверждали, что правительство Китая держит «золотую акцию» ByteDance, директор ФБР — что китайские компании по закону обязаны делиться любой, в том числе собранной за рубежом, информацией с властями страны, а разработчик может подкрутить алгоритм рекомендаций и использовать его для «операций по влиянию».
В то же время покидающий Белый дом президент Джо Байден заявил, что не будет исполнять закон и оставит решение Дональду Трампу. Однако Верховный суд США принял решение не откладывать вступление закона в силу.