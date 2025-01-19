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TikTok отключил приложение в США. Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети

Текст обновления:
Рустам Абдуллин
Сегодня в 05:58
Фото: Aaron Weiss/Unsplash
Обновлено сегодня в 15:58

Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ об отсрочке запрета тиктока в США после инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, США стоит владеть половиной доли в совместной с TikTok организации. «Таким образом мы спасем тикток, сохраним его в надежных руках и позволим ему заявить о себе», — пояснил он.

TikTok прекратил работу в США. Уведомление об этом появилось у пользователей при входе в приложение.

В сообщении компания ByteDance выразила сожаление по поводу закрытия доступа к сервису.

«Закон о запрете TikTok вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что пользоваться им нельзя», — говорится в тексте.

«К счастью, президент Трамп проявил желание выработать с нами решение и вернуть TikTok, когда он вступит в должность. Следите за новостями», — заканчивается оповещение.

Кроме этого блокировка коснулась соцсети Lemon8 и видеоредактора CapCut. Все три приложения также пропали из американских App Store и Google Play.

Жертвой запрета TikTok также стала карточная видеоигра Marvel Snap. Многие американцы не подозревали, что ее издатель Nuverse принадлежит ByteDance.

Также о проблемах с приложением сообщили жители некоторых районов Канады. Вместо коротких видео они увидели то же самое сообщение, что и американцы.

На блокировку приложения отреагировала певица Kesha. Она запостила ролик с подписью: «TikTok можно заблокировать, но Tik Tok останется навсегда». Певица также сопроводила его фрагментом припева своего хита 2010 года.

Закон о запрете TikTok был написан представителями обеих американских политических партий и принят в апреле 2024 года. Владельца компании ByteDance обязали продать его одобренной американской компании или закрыться.

В опалу TikTok попал из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке. Члены конгресса утверждали, что правительство Китая держит «золотую акцию» ByteDance, директор ФБР — что китайские компании по закону обязаны делиться любой, в том числе собранной за рубежом, информацией с властями страны, а разработчик может подкрутить алгоритм рекомендаций и использовать его для «операций по влиянию».

В то же время покидающий Белый дом президент Джо Байден заявил, что не будет исполнять закон и оставит решение Дональду Трампу. Однако Верховный суд США принял решение не откладывать вступление закона в силу.

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