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Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»

Вчера в 16:30
Фото: Universal Pictures

На фоне лесных пожаров в Калифорнии члены Американской киноакадемии, которые голосуют за фильмы на «Оскаре», предпочитали фильмы с «хорошим настроением». Об этом пишет Variety, поговорив с несколькими академиками.

Избиратели искали фильмы, которые предлагали бы чувство радости, эскапизма и воодушевления. Под ними подразумевается «легкие для просмотра» фильмы: например, ностальгия по фолк-эре «Совершенного незнакомца» и музыкальность «Злой».

Автор статьи Клейтон Дэвис полагает, что катастрофичные пожары в Калифорнии могли повлиять на шорт-лист и количество международных фильмов в нем. Так, многим академикам зарубежное кино, претендующее на «Оскар», показалось депрессивным. Из‑за этого, пишет Дэвис, может получить меньше внимания почти трехчасовое «Семя священного инжира» иранского режиссера Мохаммада Расулофа, выдвигающееся от Германии.

Среди прочего Дэвис заметил, что избирателям пришлись по душе те фильмы, которые критики и зрители приняли неоднозначно. Речь идет об «Эмилии Перес» и «Совершенном незнакомце», которые приглянулись академикам.

Дэвис также упоминает «махинации с категориями», когда актеров, которые, казалось бы, играют главные роли, выдвигают на номинацию за второстепенную, чтобы увеличить шансы на успех. Он приводит в пример Зои Салдану в «Эмилии Перес», Кирана Калкина в «Настоящей боли» и Ариану Гранде в «Злой»: их роли позиционируются как вторые по значимости, несмотря на значительное экранное время.

«Я люблю их, но давайте будем честны, она [роль Салданы] — главная», — сказал один из академиков.

Голосование по номинациям «Оскара» уже завершилось. Его дважды продлевали из‑за лесных пожаров. 17 января Стивен Кинг, который тоже входит в академию, призвал отменить церемонию «Оскара» в связи с катастрофой и отказался голосовать за номинантов.

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