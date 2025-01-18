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Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры

Вчера в 13:50
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за несдержанного поведения на матче Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает AFP.

14 января, во время матча против таиландского теннисиста Касидита Самрея, Медведев несколько раз ударил ракеткой по маленькой камере по сетке, разбив и интентарь, и технику. Спортсмена вывел из себя неудачный розыгрыш, за который его соперник сразу же извинился. За поломку Медведев заплатит 10 тыс. долларов.

@WWOS

Медведева также оштрафовали на 66 тыс. долларов из‑за поведения на встрече с американским теннисистом Лернером Тьеном. Во время встречи он бросил ракетку в сторону боковой линии, много спорил с судьей, а затем пропустил обязательную послематчевую пресс-конференцию. Игру россиянин проиграл.

За выход во второй круг турнира Медведев получит 123,7 тыс. долларов. Он впервые с 2018 года вылетел с Открытого чемпионата Австралии во втором круге.

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