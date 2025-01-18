Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры

14 января, во время матча против таиландского теннисиста Касидита Самрея, Медведев несколько раз ударил ракеткой по маленькой камере по сетке, разбив и интентарь, и технику. Спортсмена вывел из себя неудачный розыгрыш, за который его соперник сразу же извинился. За поломку Медведев заплатит 10 тыс. долларов.