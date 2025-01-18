В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться

В Краснодаре третьеклассники спели «Песенку мамонтенка» под окнами учительницы и убедили ее не уходить из школы. Ролик появился в телеграм-канале Kub Mash.

Небольшой концерт прошел рядом с одним из домов в микрорайоне Любимово. Ученики из школы № 102 пришли во двор и хором исполнили песню. Женщина услышала их и выглянула на улицу, а потом спустилась к детям и обняла.

В разговоре с телеграм-каналом педагог Юлия Киракосян объяснила, что ранее написала заявление об увольнении из учебного заведения. На шаг она решилась, потому что не справлялась с нагрузкой и большим количеством уроков, из‑за них у нее не оставалось времени на воспитание собственного ребенка дома. Впрочем, ради таких учеников женщина передумала уходить из профессии, призналась она.