Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет

В 2024 году в Москве заключили 5000 сделок на рынке премиальных новостроек. Один из собеседников «Коммерсанта» утверждает, что показатели прошлого года стали рекордными за пять лет.

По данным агентства элитной недвижимости Whitewill, количество сделок увеличилось за год на 43%, что и стало рекордом. По подсчетам «Метриума», сделок было оформлено 6200 — рост на 33% год к году. Повышение динамики объясняется ростом предложения, сказала представитель ассоциации агентств элитной недвижимости AREA Майя Павлова.

В прошлом году в Москве площадь доступных для покупки премиальных лотов увеличилась на 25%, до 512 тыс. квадратных метров. Собеседник из «БЭЛ Девелопмент» сказала газете, что покупатели поспешили купить дорогое жилье по текущим ценам, ожидая подорожания в ближайшем будущем. В итоге из‑за повышенного спроса цены выросли на 19%, до 792 тыс. рублей за квадратный метр.