Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию

У продюсера Arctic Monkeys Джеймса Форда выявили лейкемию. Об этом он сообщил в инстаграме*.

«Врачи не понимали, что со мной происходит, но в конце концов поставили диагноз. Это огромный шок. Я понимаю, насколько все серьезно, но это излечимо, и с сегодняшнего дня начну довольно агрессивную химиотерапию для лечения», — написал Форд.

«Дорога к выздоровлению будет нелегкой, но я уверен в себе, настроен на борьбу и готов к ней, и надеюсь, что через 6–8 месяцев ситуация изменится в лучшую сторону», — добавил он.

Продюсер отметил, что из‑за заболевания ему пришлось отказаться от множества любопытных музыкальных проектов, и пожелал всего наилучшего тем, кто заменит его в работе.

«Я с нетерпением жду возвращения в студию в свое свободное время, чтобы снова работать над музыкой, которая мне дорога», — заканчивается пост Форда.

Форд известен не только работой над «Suck It and See», «AM», «Tranquility Base Hotel & Casino» и «The Car» британской инди-группы. За 20 лет карьеры в музыкальной индустрии он приложил руку к почти 50 альбомам различных артистов, среди которых есть Depeche Mode, Blur, Foals, Mumford & Sons, Gorrilaz, Pet Shop Boys, Джесси Уэйр, Кайли Миноуг, Fontaines D.C.

К тому же он играл музыку в собственных проектах Simian Mobile Disco и Last Shadow Puppets, а в 2023 году выпустил сольный альбом The Hum.