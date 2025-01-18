Трамп объявил о запуске своего мемкоина

Дональд Трамп запустил собственную криптовалюту. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.
Токен получил название TRUMP. Рост стоимости монеты за половину дня составил 11 647%. Менее чем за три часа рыночная капитализация достигла 8 млрд долларов, а в пике — 13 млрд. На данный момент цена мемкоина составляет 24 доллара.
После публикации некоторые пользователи посчитали, что аккаунт Трампа либо взломали, либо избранный президент США шутит. Однако публикация все еще доступна на странице, а политик не сообщал о взломе.
Токен выпущен тиражом 200 млн монет из общего запаса в 1 млрд. Значительная часть (80%) токенов принадлежит CIC Digital LLC, аффилированной компании The Trump Organization, и Fight Fight Fight LLC, которая была зарегистрирована всего несколько дней назад.
Трамп обещал в ходе предвыборной кампании поставить США в центр индустрии цифровых активов, создать стратегический запас биткоинов и сформировать регуляторы. Позиция нового президента контрастирует с предыдущим — Джо Байденом, при котором закрутили гайки в отношении криптовалют после обвала рынка в 2022 году. После победы Трампа на выборах курс биткоина впервые достиг 80 тыс. долларов.