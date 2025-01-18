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Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»

Вчера в 11:57
Фото: Netflix

Корейский рэпер T.O.P. с большим сомнением отнесся к роли Таноса во втором сезоне «Игры в кальмара». Об этом он рассказал в интервью The Korea Times.

Артист был на пике славы во время участия в кей-поп-бойбэнде Big Bang, коллектив стал одним из самых успешных музыкантов лейбла YG наряду с Blackpink и 2NE1. В 2017 году его призвали на армейскую службу и отправили на полицейскую должность. За время службы рэпера несколько раз поймали за употреблением марихуаны и отправили в тюрьму на 10 месяцев. После вынесения приговора он был доставлен в больницу с симптомами передозировки антидепрессантами.

Употребление наркотиков считается табу в корейской медиаиндустрии, и в группу T.O.P уже не вернулся. В 2020 году он пообещал покинуть Корею, несмотря на прошлый успех на сцене и роли в кино. В 2023 году его контракт с лейблом истек и не был продлен. Роль в продолжении «Игры в кальмара» стала для него первой за 10 лет и обернулась большим успехом.

«Предложение сыграть Таноса было очень сложным. Этот персонаж отражает некоторые аспекты моего прошлого, которые я предпочел бы скрыть. Еще я переживал, что могу стать актером одной роли. Но судьба будто тянула меня в этом направлении», — поделился музыкант.

«Ко мне никто не обращался почти 10 лет. Идею предложил режиссер Хван Дон Хек. Его доверие и вера в мои способности придали смелости, я просто не мог его подвести и серьезно отнесся к заданию», — добавил 37-летний артист.

Актер отметил, что при подготовке к роли зависимого от неизвестных таблеток рэпера изучил эффекты от употребления похожих веществ. Он выяснил, что часто они вызывают повреждения зубной эмали, сильную тревогу, гиперактивность, импульсивность и трудности с концентрацией внимания.

«Сцены с трезвым Таносом должны были отличаться от тех, где он испытывает эффект веществ. Еще я заставил персонажа общаться в стиле мамбл-рэперов. Такой стиль рэпа популярен в США, а употребление стимулирующих веществ часто становится темой песен», — рассказал T.O.P о работе над персонажем.

Последние семь лет жизни рэпер назвал «потерянным временем», наполненным стыдом, ненавистью к себе и тяжелыми раздумьями. Интервью стало его первым разговором с прессой за последние 11 лет.

«Я жил практически в изоляции от общества, большую часть времени проводил дома и в студии. Втайне я работал над музыкой, она стала для меня единственной возможностью жить и дышать. Сейчас у меня готово огромное количество песен, я писал их, слушая свое темное сердце и внутреннее смятение. Я хотел исцелить себя с помощью музыки и каким‑то образом поделиться этим с поклонниками», — сказал артист.

Продолжение сериала о смертельных играх должников стало вторым по популярности сериалом не из США на Netflix. Он уступает только первому сезону.

Кроме того, второй сезон стал третьей самой просматриваемой премьерой в истории Netflix, уступив лишь «Уэнсдэй».

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