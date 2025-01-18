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Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

Вчера в 10:25
Фото: Jordan McQueen/Unsplash

Сетка публикаций в инстаграме* изменит свой формат: вместо квадратных иконки станут прямоугольными. Обновление произойдет 18 и 19 января, сообщил на своей странице руководитель соцсети Адам Моссери.

«Я знаю, что некоторые из вас действительно любят квадраты. А квадратные фотографии — это своего рода наследие инстаграма. Но на данный момент большинство загруженных фотографий и видео вертикальные. Обидно слишком обрезать их», — пояснил Моссери.

Он признает, что изменение может быть «немного болезненным», но это пройдет. «Я думаю, что люди в долгосрочной перспективе будут рады, что больше их фотографий и больше их видео действительно видны так, как задумано в профиле, а не агрессивно обрезаны», — считает Моссери.

Instagram начал тестировать новый вид профилей в августе 2024 года. Тогда Моссери рассказывал, что квадратные иконки остались со времен, когда в соцсеть можно было загрузить изображения только в одном формате — 1:1. Это ограничение сняли в 2015 году.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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