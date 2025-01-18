Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

«Я знаю, что некоторые из вас действительно любят квадраты. А квадратные фотографии — это своего рода наследие инстаграма. Но на данный момент большинство загруженных фотографий и видео вертикальные. Обидно слишком обрезать их», — пояснил Моссери.

Он признает, что изменение может быть «немного болезненным», но это пройдет. «Я думаю, что люди в долгосрочной перспективе будут рады, что больше их фотографий и больше их видео действительно видны так, как задумано в профиле, а не агрессивно обрезаны», — считает Моссери.