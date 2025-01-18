Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными

Сетка публикаций в инстаграме* изменит свой формат: вместо квадратных иконки станут прямоугольными. Обновление произойдет 18 и 19 января, сообщил на своей странице руководитель соцсети Адам Моссери.
«Я знаю, что некоторые из вас действительно любят квадраты. А квадратные фотографии — это своего рода наследие инстаграма. Но на данный момент большинство загруженных фотографий и видео вертикальные. Обидно слишком обрезать их», — пояснил Моссери.
Он признает, что изменение может быть «немного болезненным», но это пройдет. «Я думаю, что люди в долгосрочной перспективе будут рады, что больше их фотографий и больше их видео действительно видны так, как задумано в профиле, а не агрессивно обрезаны», — считает Моссери.
Instagram начал тестировать новый вид профилей в августе 2024 года. Тогда Моссери рассказывал, что квадратные иконки остались со времен, когда в соцсеть можно было загрузить изображения только в одном формате — 1:1. Это ограничение сняли в 2015 году.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.