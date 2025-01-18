Вузам не дадут принимать неограниченное число студентов на платное обучение

С 2025 года высшим учебным заведениям запретят принимать неограниченное количество студентов на платную форму обучения. Об этом говорится в приказе Министерства высшего образования о федеральном порядке приема 2025 года, на документ обратил внимание телеграм-канал «Кипящий МИФИ».

«﻿﻿﻿﻿Поступающий подлежит зачислению на платные места, если он проходит по конкурсу в пределах установленного количества мест и в день завершения заключения договоров в организации имеется заключенный договор об образовании, при условии, что поступающий проинформировал организацию о необходимости его зачисления», — говорится в документе Минобрнауки.