Имущество Моргенштерна* арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Имущество рэпера Моргенштерна арестовали по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие‑либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал Shot уточняет, что артисту не удастся продать дом площадью 809 квадратов в подмосковной деревне Леоново, участок на 0,95 гектара и гараж площадью 164 квадратных метра. Стоимость этих площадей может достигать 200 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году после отъезда из России рэпер приобрел три помещения в МФК «Александрия» на Бакунинской улице в Москве. Площадь одного из них — 124,5 кв. м, еще двух — по 18,5 квадрата.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что его клиента не уведомляли об аресте имущества, а решение суда будет обжаловано.

«Официально ни Моргенштерна по адресу его регистрации, ни его защиту никто не уведомлял. Мы эту информацию узнали из МИТ. Будем запрашивать соответствующие документы и в случае, если это все соответствует действительности, безусловно, будем обжаловать эти действия. Мы считаем, что оснований для ареста имущества Моргенштерна нет», — сказал адвокат «Газете.ru».

17 января рэперу предъявили уголовное обвинение в нарушении закона об иноагентах. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей или заключение на срок до двух лет. Рэпер вину не признает и намерен «доказывать невиновность».

В тот же день Моргенштерн лег в рехаб и опубликовал первое фото из больничной палаты. Он признался, что в самолете «поднял последний бокальчик» за свою новую жизнь.