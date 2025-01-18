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Кристофер Уокен смотрит «Разделение» на DVD, так как у него «нет оборудования» для просмотра в сети

Вчера в 08:45
Фото: Apple TV+

Авторы «Разделения» присылают Кристоферу Уокену DVD-диски с эпизодами сериала. Актер не может смотреть его онлайн. Об этом он рассказал в интервью ведущему SiriusXM Энди Коэну.

Участники актерского состава пришли на шоу в преддверии начала второго сезона на Apple TV+. Журналист поинтересовался, видел ли 81-летний артист первый сезон. Исполнитель роли главы отдела оптики и дизайна Берта Гудмана ответил, что нет.

«Я видел не все серии. Не могу посмотреть, у меня нет оборудования. Мне вежливо присылают DVD-диски. У меня нет ни [подписки], ни чего‑либо еще», — поделился Уокен.

С похожей проблемой сталкивалась Обри Плаза. Когда у нее спросили, видела ли она второй сезон «Белого лотоса» со своим участием, актриса призналась, что забыла пароль от стримингового сервиса Max.

По словам звезды сериала, она хотела бы наконец увидеть шоу, но телеканал HBO больше не присылает DVD-диски актерскому составу, несмотря на ее просьбы.

Артистка также говорила, что не любит стриминговые платформы и не понимает, как они работают, а невозможность разобраться в приложениях вызывала у нее злость.

«Я пыталась посмотреть 20-й сезон „Top Chef“. Не смогла разобраться, как, черт возьми, получить Hulu+. Я сдаюсь! Я не могу. Просто не могу. Что мне нравится, так это открывать iTunes и покупать старые фильмы», — поясняла Плаза.

14 января актеры «Разделения» устроили офис посреди Центрального вокзала в Нью-Йорке. Внутри стеклянного куба Адам Скотт, Патриция Аркетт и другие артисты поставили столы с компьютерами и играли роли, пока вокруг них бегал режиссер и продюсер Бен Стиллер и снимал на телефон.

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