Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix

Вчера / 08:45
Кристофер Уокен смотрит «Разделение» на DVD, так как у него «нет оборудования» для просмотра в сети
Вчера / 16:30
Variety: академики «Оскара» нашли отклик в фильмах с «хорошим настроением»
Вчера / 13:50
Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 76 тыс. долларов из‑за разбитых ракетки и камеры
Вчера / 13:48
В Краснодаре школьники спели под окнами учительницы «Песенку мамонтенка» и уговорили не увольняться
Вчера / 12:58
Продажи элитного жилья в новостройках Москвы стали рекордными за пять лет
Вчера / 12:39
Продюсеру Arctic Monkeys и Florence + The Machine Джеймсу Форду диагностировали лейкемию
Вчера / 11:57
Трамп объявил о запуске своего мемкоина
Вчера / 11:57
Рэпер T.O.P — о роли Таноса в «Игре в кальмара»: «Меня игнорировали почти 10 лет»
Вчера / 10:25
Иконки публикаций в инстаграме* сделали прямоугольными
Вчера / 10:09
Вузам не дадут принимать неограниченное число студентов на платное обучение
Вчера / 09:19
Имущество Моргенштерна* арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента
Вчера / 05:48
«Живым не уйдет»: смотрим трейлер «Тысячи ударов» от создателя «Острых козырьков»
Вчера / 00:22
Умерла актриса Джоан Плаурайт, вдова Лоренса Оливье и звезда «101 далматинца»
Вчера / 23:42
«Они пели песни обо мне»: создатель «Олененка» Ричард Гадд рассказал о школьной травле
Вчера / 22:47
Жители Нью-Йорка смогут добираться до аэропортов на вертолетах за 195 долларов в год
Вчера / 21:58
Qatar Airways стал лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax
Вчера / 21:54
В Германии мужчина 20 минут ехал снаружи скоростного поезда и выжил
17 января / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
17 января / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
17 января / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
17 января / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
17 января / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
17 января / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
17 января / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
17 января / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
17 января / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
17 января / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
17 января / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива

Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix

Вчера в 07:05
Фото: Prima Barol/Anadolu

Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix до своей смерти. Об этом рассказал глава американского стримингового сервиса Тед Сарандос в своем инстаграме*.

«Несколько лет назад он пришел к нам с питчем для мини-сериала, и мы принялись за дело. Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением», — написал он.

Однако многосерийный проект так и не воплотился в жизнь в силу обстоятельств.

«Сначала ковид, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу», — добавил CEO компании.

«Линч был гениален, не боялся критики и был верен себе. Его не волновало, поймут ли его работу до конца. Он знал, что это невозможно и что это часть опыта. Его творчество было неординарным, визионерским, смелым и искусным. Мне никогда не понять, что именно он задумал для нас и чем мог оказаться его последний проект», — отметил Сарандос.

Также глава онлайн-кинотеатра вспомнил, как познакомился со своим любимым режиссером. Это случилось еще в те времена, когда Netflix был службой аренды DVD-дисков. Сарандос столкнулся с нехваткой копий хоррора «Голова-ластик» и пришел к режиссеру обсудить закупку. Тогда же они договорились, что компания издаст на дисках сборник короткометражек.

«Когда мы обо всем договорились, Дэвид показал мне свой дом и искусство, а потом предложил посмотреть раннюю версию его нового фильма. Я думал, он покажет лишь несколько сцен, однако в смотровой меня ждала почти трехчасовая версия „Маллхоланд-драйва“. Спустя два часа я заметил, что Дэвида больше нет в комнате, досмотрел фильм и ушел», — поделился руководитель онлайн-кинотеатра и назвал встречу самым удивительным опытом в жизни.

«Наша последняя встреча была такой же впечатляющей, как и первая. Он пришел ко мне со своей музой Лорой Дерн, и у нас был длинный разговор о проектах, кино, жизни, искусстве и моих окнах», — отметил глава Netflix.

В апреле 2024 года Линч говорил в интервью Deadline, что Netflix отказался от его мультипликационного проекта «Snootworld», и режиссер занялся поисками финансирования для производства.

«„Snootworld“ — это довольно старомодная история, а современная анимация больше построена на поверхностных шутках. Старые добрые сказки сегодня кажутся нелепыми: видимо, люди не хотят их смотреть. Сейчас другой мир, и легче сказать „нет“, чем „да“», — размышлся режиссер о причинах отказа стриминговой площадки.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами