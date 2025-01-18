Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix

Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix до своей смерти. Об этом рассказал глава американского стримингового сервиса Тед Сарандос в своем инстаграме*.

«Несколько лет назад он пришел к нам с питчем для мини-сериала, и мы принялись за дело. Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением», — написал он.

Однако многосерийный проект так и не воплотился в жизнь в силу обстоятельств.

«Сначала ковид, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу», — добавил CEO компании.

«Линч был гениален, не боялся критики и был верен себе. Его не волновало, поймут ли его работу до конца. Он знал, что это невозможно и что это часть опыта. Его творчество было неординарным, визионерским, смелым и искусным. Мне никогда не понять, что именно он задумал для нас и чем мог оказаться его последний проект», — отметил Сарандос.

Также глава онлайн-кинотеатра вспомнил, как познакомился со своим любимым режиссером. Это случилось еще в те времена, когда Netflix был службой аренды DVD-дисков. Сарандос столкнулся с нехваткой копий хоррора «Голова-ластик» и пришел к режиссеру обсудить закупку. Тогда же они договорились, что компания издаст на дисках сборник короткометражек.

«Когда мы обо всем договорились, Дэвид показал мне свой дом и искусство, а потом предложил посмотреть раннюю версию его нового фильма. Я думал, он покажет лишь несколько сцен, однако в смотровой меня ждала почти трехчасовая версия „Маллхоланд-драйва“. Спустя два часа я заметил, что Дэвида больше нет в комнате, досмотрел фильм и ушел», — поделился руководитель онлайн-кинотеатра и назвал встречу самым удивительным опытом в жизни.

«Наша последняя встреча была такой же впечатляющей, как и первая. Он пришел ко мне со своей музой Лорой Дерн, и у нас был длинный разговор о проектах, кино, жизни, искусстве и моих окнах», — отметил глава Netflix.

В апреле 2024 года Линч говорил в интервью Deadline, что Netflix отказался от его мультипликационного проекта «Snootworld», и режиссер занялся поисками финансирования для производства.

«„Snootworld“ — это довольно старомодная история, а современная анимация больше построена на поверхностных шутках. Старые добрые сказки сегодня кажутся нелепыми: видимо, люди не хотят их смотреть. Сейчас другой мир, и легче сказать „нет“, чем „да“», — размышлся режиссер о причинах отказа стриминговой площадки.