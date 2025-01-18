«Живым не уйдет»: смотрим трейлер «Тысячи ударов» от создателя «Острых козырьков»

Американский стриминговый сервис Hulu показал трейлер «Тысячи ударов». Новый сериал от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта появится на платформе 21 февраля.
Действие многосерийной драмы развернется в Лондоне конца XIX века. В центре ее сюжета — история двух мигрантов из Ямайки Хезекии Москоу и Алека Манро, приехавших на заработки в Ист-Энд. Найти стабильный заработок им удается лишь в подпольных боксерских боях на кулаках, билет на которые им дарит глава девичьей банды «Сорок слонов» Мэри. Она видит в Хезекии нового чемпиона, однако амбициям парня угрожает более опытный боец Шугар.
Главные роли в новом проекте играют Малакай Кирби («Доктор Кто», «Черное зеркало»), Стивен Грэм («Большой куш») и Эрин Доэрти («Корона»). Также в актерском составе есть Джейсон Тобин («Воин»), Джеймс Нельсон-Джойс («Переводчик»), Фрэнсис Лавхолл («Смерть на Ниле») и многие другие.