«Живым не уйдет»: смотрим трейлер «Тысячи ударов» от создателя «Острых козырьков»

Действие многосерийной драмы развернется в Лондоне конца XIX века. В центре ее сюжета — история двух мигрантов из Ямайки Хезекии Москоу и Алека Манро, приехавших на заработки в Ист-Энд. Найти стабильный заработок им удается лишь в подпольных боксерских боях на кулаках, билет на которые им дарит глава девичьей банды «Сорок слонов» Мэри. Она видит в Хезекии нового чемпиона, однако амбициям парня угрожает более опытный боец Шугар.