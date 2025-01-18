Умерла актриса Джоан Плаурайт, вдова Лоренса Оливье и звезда «101 далматинца»

Британская актриса Джоан Плаурайт, известная по фильмам «Чай с Муссолини» и «101 далматинец», скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщила Би-би-си.

Плаурайт умерла 16 января в окружении семьи в доме престарелых для артистов Денвилл-холл, расположенном в английском Нортвуде. Там она жила в течение последних десяти лет, регулярно навещаемая родственниками и друзьями.

В эти годы Плаурайт уже не снималась в кино и не выступала на сцене. Она потеряла зрение и официально была признана слепой. По словам близких, актриса «пережила множество испытаний с упорством Плоурайт и смелой решимостью извлечь их них максимум пользы».

«Она имела долгую и блестящую карьеру в театре, кино и на телевидении на протяжении семи десятилетий, пока слепота не вынудила ее уйти на пенсию», — напомнила семья артистки.

Джоан Плаурайт родилась 28 октября 1929 года в графстве Линкольншир. Она училась в театральной школе в Бристоле и дебютировала на сцене в 1951 году. В 1961 году актриса удостоилась своей первой премии «Тони» за роль в бродвейской постановке.

В кино Плаурайт появлялась также с 50-х годов, но активно она начала сниматься только в 80-х. Актриса получила премии «Золотой глобус» за фильмы «Сталин» и «Колдовской апрель», а также была номинирована на «Оскар».

В ее фильмографии — драма «Комедиант» с Лоренсом Оливье, лента «Эквус» Сидни Люмета, «Отсчет утопленников» Питера Гринуэя, комедия «Деннис-мучитель», экранизация «Джейн Эйр» Франко Дзеффирелли и его же «Каллас навсегда».