«Они пели песни обо мне»: создатель «Олененка» Ричард Гадд рассказал о школьной травле

Шотландский комик и сценарист Ричард Гадд, известный как создатель и звезда сериала «Олененок», рассказал в подкасте WTF о пережитой травле в школьные годы.

Гадд вспомнил, как над ним ежедневно издевались дети из старших классов. Они дразнили будущую телезвезду из‑за родимого пятна на голове и придумывали о нем обидные песенки.

«У меня на голове было родимое пятно, которое сейчас уже поблекло, и оно имело форму Африки. Меня называли „чайное пятно“, потому что было ощущение, будто я уронил на голову пакетик чая», — поделился Гадд.

Кинематографист добавил, что учился в общеобразовательной школе, где большое значение отдавали мужественности. «В школе местами было тяжело», — отметил он.

Гадд признался, что добирался до школы на школьном автобусе и каждый раз надеялся, что одноклассники не будут петь песни про него. Тогда он впервые испытал парализующую тревогу. Она порой была так велика, что Ричарду мерещилось пение, даже когда его школьные знакомые молчали.

Один однокашник особенно сильно донимал Гадда. Он был на шесть лет старше Ричарда и постоянно доставлял ему дискомфорт. Вместе с сестрой Гадд придумывал, как ответить обидчику.