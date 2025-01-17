Жители Нью-Йорка смогут добираться до аэропортов на вертолетах за 195 долларов в год

Компания Blade Urban Air Mobility предложила жителям Нью-Йорка новые варианты трансфера в аэропорты на вертолетах. Об этом написал Bloomberg.
Частные авиарейсы отныне будут осуществляться между Лонг-Айлендом или Нью-Джерси и двумя ближайшими аэропортами — аэропортом Джона Кеннеди и аэропортом Ньюарк Либерти.
За 195 долларов клиенты смогут купить проездной на год. Он позволит осуществлять безлимитное число полетов за 95 долларов каждый.
Проездной будет действовать в том числе на рейсы из Манхэттена до аэропортов и обратно. Пассажирские вертолеты по этому маршруту курсируют уже более десяти лет.
«По мере роста объемов наземного транспорта и перехода на бесшумные, не выбрасывающие вредные вещества самолеты и вертолеты нам необходимо внедрить для пассажиров услугу Park&Fly, чтобы они могли начать пользоваться преимуществами городской воздушной мобильности», — отметил гендиректор Blade Роб Визенталь.
Он добавил, что в ближайшее время компания перейдет на полностью электрический парк воздушных судов, а также будет расширять сеть пригородных маршрутов.
Bloomberg назвал вертолетный транспорт «приятной альтернативой» поездке на автомобиле, которая занимает у горожан около 1,5 часа. На вертолете ньюйоркцы смогут добираться до аэропорта буквально за пять-десять минут.