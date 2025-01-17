Qatar Airways стал лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax

Консалтинговая компания Skytrax назвала десять лучших авиакомпаний мира. Об этом написали на сайте организации.
Лидером топа стал перевозчик Qatar Airways, базирующийся в Дохе. Его оценили за комфорт для пассажиров, кухню, развлечения на борту, сервис и парк воздушных судов, выпущенных в среднем около пяти лет назад.
Второе место получила Singapore Airlines, чей «успех обусловлен преданностью клиентскому сервису». У авиакомпании есть бюджетная дочерняя компания под названием Scoot.
«Бронза» в рейтинге досталась Emirates, которая летает по 152 направлениям, — это больше, чем у Qatar Airways и Singapore Airlines. Главным хабом перевозчика выступает аэропорт Дубая.
В топ-10 попали также ANA All Nippon Airways — крупнейшая авиакомпания Японии с 72-летней историей, гонконгские Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, осуществляющая полеты по более чем 300 направлениям Turkish Airlines, тайваньская EVA Air, Air France и Swiss International Air Lines, входящая в Lufthansa Group.