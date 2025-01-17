Qatar Airways стал лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax

Консалтинговая компания Skytrax назвала десять лучших авиакомпаний мира. Об этом написали на сайте организации.

Лидером топа стал перевозчик Qatar Airways, базирующийся в Дохе. Его оценили за комфорт для пассажиров, кухню, развлечения на борту, сервис и парк воздушных судов, выпущенных в среднем около пяти лет назад.