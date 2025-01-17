В Германии мужчина 20 минут ехал снаружи скоростного поезда и выжил

40-летний мужчина выжил после того, как проехался снаружи скоростного поезда в Германии. Он случайно оказался на автосцепке между вагонами, сообщает The Guardian.
Пассажир, приехавший из Венгрии, курил на платформе в Баварии, когда двери поезда закрылись, и ему пришлось запрыгнуть на автосцепку. Позже он объяснил полицейским, что решился на этот отчаянный поступок из‑за багажа, который остался в вагоне. Речь идет о поезде Intercity Express, который идет через всю страну — из Мюнхена в Любек.
Мужчина в течение 20 минут ехал снаружи поезда со скоростью 280 километров в час. Проехав так 32 километра, очевидцы заметили пассажира и сообщили экипажу.
Полиция уточняет, что у мужчины не было действующего билета. Против пассажира ведут расследование о безбилетном проезде и действиях, нарушающих нормальную работу предприятия. Пассажиров призвали избегать подобных «опасных для жизни глупостей».