В Германии мужчина 20 минут ехал снаружи скоростного поезда и выжил

40-летний мужчина выжил после того, как проехался снаружи скоростного поезда в Германии. Он случайно оказался на автосцепке между вагонами, сообщает The Guardian.

Пассажир, приехавший из Венгрии, курил на платформе в Баварии, когда двери поезда закрылись, и ему пришлось запрыгнуть на автосцепку. Позже он объяснил полицейским, что решился на этот отчаянный поступок из‑за багажа, который остался в вагоне. Речь идет о поезде Intercity Express, который идет через всю страну — из Мюнхена в Любек.