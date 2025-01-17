Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»

Британская актриса Фиби Дайневор, звезда сериала «Бриджертоны», ждет приглашения в четвертый сезон шоу. Об этом она заявила в интервью The Direct.
Дайневор призналась, что пока не знает судьбу своей героини Дафны в новом сезоне проекта. По ее словам, она «все еще ждет звонка» от продюсеров шоу с приглашением к участию в грядущих эпизодах.
Актриса добавила, что съемки четвертого сезона уже начались. Стриминговая платформа Netflix подтвердила, что работа над новыми сериями началась в сентябре. Релиз продолжения шоу состоится не раньше 2026 года.
По мнению, The Direct, появление Дафны в четвертом сезоне «Бриджертонов» маловероятно. Тем не менее, персонаж еще может появиться в будущем.