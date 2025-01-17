В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа

В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом куриного супа с вермишелью. Об этом сообщила газета Metro.
Новинку выпустила компания Progresso, специализирующаяся на консервированных супах. Первую партию леденцов распродали вскоре после выхода в продажу. Производитель уже анонсировал релиз следующей партии.
По словам представителей компании, леденцы Soup Drops напоминают по вкусу бульон с пикантными овощами, мягкой яичной лапшой и петрушкой. Банка конфет стоит 2,49 доллара, в ней содержится 20 пастилок.
Леденцы изготовлены преимущественно из изомальта — заменителя сахара. В состав входит также порошок из куриного мяса и куриный жир. Конфеты представили к Национальному месяцу супа.