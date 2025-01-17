Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер

Блогер из Беларуси выдумал банк с отсылкой на мультсериал «Финес и Ферб» и «по приколу» создал токен, капитализация которого достигла 2,9 млн долларов. Об этом пишет VC.ru.

В октябре 2024 года блогер Илья под ником Nowkie выложил ролик, как придумывает несуществующий банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк»). Он нарисовал логотип и дизайн карт, запустил сайт, написал фальшивые отзывы, а своих друзей выдал за сотрудников. При этом он не пытался нарочно обмануть зрителей: на сайте указано, что сервис пародийный, а завлекающие фразы на нем гласят: «Ваши финансы никогда не будут в безопасности».

Nowkie сделал карты «Финансовая ловушка» и «Пакости», фейковым сотрудникам дал фамилии Подвохов, Капканов, Обманов, Вредникова и тому подобные. Блогер рассказал, что за месяц после видео сайт «ФПИ Банка» посетили 363 тыс. раз на фоне популярности в тиктоке.

После вирусности в соцсетях Nowkie запустил криптотокен на блокчейне TON, открыто признавая, что это «угар» и «мем», а сам он — «криптолузер». Блогер вложил 1900 долларов, часть из которых взял в долг, но на первый же день капитализация достигла 13,7 тыс. долларов, а объем торговли — 4,7 тыс. Следом продолжался рост стоимости токена.

К 17 января держателей токена было уже почти 6 тыс., объем торговли достиг 3,8 млн долларов, а капитализация — 2,9 млн. Nowkie рассказал, что вложенные 1900 долларов превратились в 262,2 тыс. (около 26,8 млн рублей), которых хватит на «машину, квартиру, бизнес или 371 тысячу наггетсов». Однако блогер не хочет продавать токен, тем самым обрушив цену и «обманув всех». Вместо этого он передат часть токенов авторам фан-артов, называет свой счет «балансом Шрёдингера» и не призывает никого вкладываться.

«Обычно ты можешь заработать, если планировал это заранее, а у меня получилось так, что это вышло случайно. <…> И раз так вышло, что „ФПИ Банк“ разрастается во что‑то нереально огромное, я буду вести этот прикол до самого верха. И не знаю, куда меня это приведет», — сказал Nowkie.