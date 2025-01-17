Яйцо сферической формы выставят на аукцион

Яйцо сферической формы, найденное на ферме в Великобритании, продадут на аукционе. Работница фермы считает, что оно — «одно на миллиард», сообщает The Guardian.

57-летняя Элисон Грин проработала обработчиком яиц на ферме в течение трех лет и, по ее словам, через ее руки прошли более 42 млн яиц. Она призналась, что никогда раньше не встречала идеально круглых яиц.

«Это было действительно удивительно, потому что они [обычные яйца] катятся определенным образом, а это яйцо не катилось — оно просто стояло на месте», — рассказала Грин.

Работница фермы уверена, что «ни у кого больше нет» такого же яйца — даже у Илон Маска. Она надеется продать яйцо за большие деньги, но случаи предыдущих лет показывают, что с аукционов их забирают за 100, 200 или 450 фунтов стерлингов.

Так, в декабре 2024 года круглое куриное яйцо на аукционе в Беркшире спонтанно купил за 200 фунтов стерлингов мужчина, перед этим выпивший несколько пинт. В другой раз за сферическое яйцо выложили 150 фунтов стерлингов, а вырученные деньги отправили в благотворительный фонд, помогающий людям с психическими расстройствами.