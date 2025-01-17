Американский писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году в связи с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом написал Deadline.

Кинг признался, что не будет голосовать за номинантов на награду. «Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне», — пояснил автор на платформе Bluesky.

Американская киноакадемия, которая организует «Оскар», уже отложила объявление претендентов на премию из‑за произошедшей в Лос-Анджелесе трагедии. Их назовут только 23 января.

Актриса Джин Смарт предложила телеканалам, которые транслируют церемонию, передать часть выручки пострадавшим от пожаров и специалистам пожарных служб. Ее инициативу пока не подхватили.

Лесные пожары привели к тому, что в Лос-Анджелесе и его пригородах загорелись жилые постройки. Более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Не менее 27 человек погибли, среди них была подруга актрисы Дженнифер Гарнер.

Огонь разрушил, среди прочих, дома Энтони Хопкинса, Адама Броди и Пэрис Хилтон. Сгорело издательство, занимавшееся сохранением творчества Арнольда Шенберга.