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Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7

Вчера в 17:55
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о переносе своей инаугурации с улицы под крышу Капитолия. Он объяснил свое решение сильными холодами в Вашингтоне, передает Reuters.

«По стране прокатилась арктическая буря. Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие‑либо увечья. Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов», — сказал Трамп.

Согласно прогнозу на 20 января, температура воздуха в Вашингтоне составит –7 градусов по Цельсию, но из‑за ветра ощущаться будет еще холоднее. Церемонию в прямом эфире сторонники Трампа смогут посмотреть на спортплощадке, вмещающей 20 тыс. человек. Позже к ним присоединится и сам президент.

Это первый случай за 40 лет, когда инаугурация президента США пройдет в помещении. В последний раз церемонию переносили в помещение из‑за сильного холода в 1985 году, во время второй инаугурации бывшего президента-республиканца Рональда Рейгана — тогда на улице было от –10 до –20 градусов.

9-й президент США Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь 4 марта 1841 года в сырую и холодную погоду, без шляпы и пальто. Считается, что это поспособствовало его последующей смерти от пневмонии. Он умер через месяц после вступления в должность, и его президентство стало самым коротким в истории Америки.

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