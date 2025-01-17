2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века

2024 год был самым теплым по меньшей мере с 1850 года, когда в России начали вести инструментальные наблюдения за температурой. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам специалиста, средняя годовая температура на планете в 2024 году составила 15,1 градуса. Это выше, чем в последние два года. Среднесуточная температура на планете была рекордной 22 июля — 17,16 градуса.

Последнее десятилетие оказалось самым жарким за весь период наблюдений, что вызывает настороженность у климатологов, отметил Вильфанд.

По мнению специалиста, текущие показатели указывают на то, что цели Парижского соглашения не будут выполнены. Согласно им, средняя температура к концу века не должна быть выше доиндустриальных показателей больше, чем на 1,5 градуса. В 2025 году она уже была выше на 1,6 градуса.

Вильфанд отметил, что большинство людей испытывают тепловой стресс при 32 градусах по Цельсию, а экстремальный тепловой стресс — при 46 градусах. Экстремальную жару фиксировали на 20% территорий Земли. Самыми жаркими регионами были Алжир и Северная Африка.

Кроме того, за год произошли 1234 опасных погодных явления, из которых не удалось предсказать только 48. Эти явления нанесли серьезный экономический и социальный ущерб.