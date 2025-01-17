Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»

Джессика Хенвик и Эшли Цукерман вошли в постоянный актерской состав третьего сезона постапокалиптической драмы Apple TV+ «Укрытие», пишет Variety.

В продолжении экранизации романов Хью Хоуи Цукерман сыграет Дэниела, «молодого и голодного конгрессмена», а Хенвик — «хитрого репортера» Хелен. Оба актера недавно появились в финале второго сезона и продолжат играть те же роли в третьем сезоне.

Ранее Хенвик снималась в сериалах «Игра престолов», «Железный кулак» и «Шелк», а также в фильмах «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Матрица: Воскрешение» и «Отель „Ройал“».

Цукерман появлялся в шоу «Манхэттен», «Утраченный символ», «Наследники» и «Последний кандидат». Он также примет участие в грядущем сериале «Яблочный уксус».

В декабре 2024-го Apple продлил сериал на третий и четвертый сезоны. Их будут снимать один за другим, а четвертый станет заключительным.