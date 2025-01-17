На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей

Среди руин древних Помпей археологи обнаружили большой и изысканный комплекс термальных ванн, в который могли приглашать состоятельных горожан. Это один из крупнейших из немногих подобных сооружений, найденных там, сообщает The Guardian.
Спа-комплекс был расположен в богатом районе города. К нему примыкал банкетный зал, украшенный фресками с изображением персонажей Троянской войны — их нашли в прошлом году. Эксперты полагают, что жилище принадлежало представителю элиты Помпей и с его помощью хозяин подчеркивал свой и статус, а возможно, даже выдвигался на выборах.
«Это пример того, как римский домус служил сценой для художественного и культурного шоу, которое владелец организовал, чтобы набрать голоса или снискать расположение гостей», — сказал директор археологического парка Помпеи Габриель Цухтригель.
Спа-комплекс включал в себя три большие термы: кальдарий (горячая комната), тепидарий (теплая комната) и фригидарий (холодная комната). Фригидарий был особенно впечатляющим, поделились эксперты. В этих термах гости расслаблялись после роскошных банкетов.