На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей

Среди руин древних Помпей археологи обнаружили большой и изысканный комплекс термальных ванн, в который могли приглашать состоятельных горожан. Это один из крупнейших из немногих подобных сооружений, найденных там, сообщает The Guardian.

Спа-комплекс был расположен в богатом районе города. К нему примыкал банкетный зал, украшенный фресками с изображением персонажей Троянской войны — их нашли в прошлом году. Эксперты полагают, что жилище принадлежало представителю элиты Помпей и с его помощью хозяин подчеркивал свой и статус, а возможно, даже выдвигался на выборах.