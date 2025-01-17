В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива

Пожарный по имени Брайан Феннесси спас два дома во время пожаров в Лос-Анджелесе с помощью молока и пива. Об этом сообщил телеканал ABC7.

Феннесси не работал в день, когда огонь подобрался к дому его брата в районе Альтадена. Но мужчина не мог оставаться в стороне и отправился на место происшествия, чтобы помочь родственникам.

Когда Брайан прибыл в Альтадену, он узнал, что брата вместе с семьей уже эвакуировали. Тогда пожарный решил проверить его дом, а заодно и соседский. Обе постройки уцелели, но дома поблизости уже были охвачены пламенем.

Феннесси решил противостоять огню самостоятельно. Он понимал, что спасательные бригады попросту не смогут подобраться к зданиям из‑за густого дыма и общей ситуации, которую Брайан охарактеризовал как «кошмарную».

«Мы говорим всем, что нужно звонить в 911 — и тогда мы приедем. Это была ситуация, когда, если вы позвоните в 911, маловероятно, что мы приедем», — отметил пожарный с 50-летним стажем.

Феннесси заметил, что газовый счетчик на соседнем доме начал плавиться — его нужно было срочно охладить. Мужчина бросился искать воду, но ее нигде не оказалось. Тогда Брайан открыл холодильник — и нашел в нем молоко и пару бутылок пива.

Он использовал обнаруженные жидкости для охлаждения газового счетчика. Как позже выяснилось, этих действий оказалось достаточно, чтобы дом брата Феннесси и дом его соседа сохранились.

Постройки оказались единственными во всем квартале, которым удалось пережить пожар. Остальные здания сгорели.