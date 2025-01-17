Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США

Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете TikTok с 19 января, если ее китайская материнская компания не продаст соцсеть новому владельцу в США. Об этом сообщило Associated Press.

Инстанция пришла к выводу, что риск для национальной безопасности, создаваемый связями приложения с Китаем, преодолевает опасения по поводу ограничения свободы слова и недовольство его 170 млн пользователей в стране.

Как отмечают эксперты, продажа компании третьей стороне в США не кажется вероятной. По их информации, уже скачанное приложение не исчезнет с телефонов пользователей, но после вступления закона в силу 19 января, новые пользователи не смогут его загрузить.

Обновления также перестанут быть доступны. Это в конечном итоге сделает приложение неработоспособным, заявило Министерство юстиции в судебных документах.

Решение было принято на фоне необычной политической агитации со стороны избранного президента Дональда Трампа. Он поклялся, что сможет договориться о решении проблемы. В то же время администрации президента Джо Байдена, который дал понять, что не будет приводить закон в исполнение с 19 января, остался лишь один день пребывания в должности.

По информации AP, ранее TikTok подтвердил, что намерен закрыть свое приложение в США, если Верховный суд заставит платформу разорвать связи с материнской компанией ByteDance.

В декабре федеральный апелляционный суд США единогласно принял решение поддержать закон, согласно которому TikTok будет запрещен в стране до 19 января, если к тому времени он не будет продан — или если Верховный суд предложит компании другой вариант.