«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года

Адаптация фэнтезийной серии К.С.Льюиса от создательницы «Барби» Греты Гервиг выйдет в конце 2026 года, сообщил Variety.

После нескольких месяцев переговоров компания Imax объявила, что «Нарнию» покажут исключительно на ее экранах по всему миру в течение двух недель до дебюта фильма на Netflix. Премьера фильма запланирована на День благодарения 2026 года. Премьера на Netflix состоится на Рождество того же года.

Как отмечает издание, премьера проекта Netflix в Imax — большая редкость для стримера. Как правило, он выпускает ограниченные театральные релизы, претендующие на «Оскар», вроде «Эмилии Перес» и «Марии», но предпочитает, чтобы его фильмы, особенно коммерческие, сразу дебютировали онлайн.

Другие стримеры применяют более мягкий подход к кинотеатральному прокату: Amazon и Apple позволяют своим фильмам идти в кино в течение нескольких недель, а то и месяцев, до премьеры на стримингах. В результате Netflix часто не удается заполучить некоторые нашумевшие проекты, которые хотят сначала показать в кинотеатрах.

В 2018 году компания объявила, что будет разрабатывать новые сериалы и кинопроекты по мотивам серии Льюиса «Хроники Нарнии». В 2020 году компания привлекла Гервиг, которая была номинирована на премию «Оскар» за режиссуру «Леди Берд», а также курировала нашумевшую экранизацию «Маленьких женщин».