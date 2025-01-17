«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года

Вчера / 14:52
В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года
Вчера / 20:39
Фиби Дайневор призналась, что ждет приглашения в четвертый сезон «Бриджертонов»
Вчера / 19:45
Блогер из Беларуси выдумал банк и «по приколу» создал токен. Теперь он миллионер
Вчера / 19:25
В Великобритании выпустили леденцы от кашля со вкусом супа
Вчера / 18:54
Яйцо сферической формы выставят на аукцион
Вчера / 18:13
Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения премии «Оскар»
Вчера / 17:55
Трамп перенес свою инаугурацию в помещение из‑за холодов. В этот день на улице будет –7
Вчера / 17:13
Джессика Хенвик и Эшли Цукерман появятся в третьем сезоне «Укрытия»
Вчера / 16:59
2024 год был самым теплым по меньшей мере с середины XIX века
Вчера / 15:59
На раскопках в Помпеях нашли частный спа-комплекс для богачей
Вчера / 15:58
Верховный суд поддержал закон о запрете TikTok в США
Вчера / 15:43
В Лос-Анджелесе пожарный спас два дома с помощью молока и пива
Вчера / 14:57
Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером
Вчера / 14:57
Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия
Вчера / 13:56
Боб Дилан завел тикток
Вчера / 13:42
Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету
Вчера / 13:17
Моргенштерн* лег в рехаб
Вчера / 12:16
Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды
Вчера / 12:15
Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
Вчера / 11:11
Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц
Вчера / 10:55
Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках
Вчера / 09:54
Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»
Вчера / 09:23
Население Китая сократилось на 1,39 млн человек
Вчера / 08:01
Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам
Вчера / 07:11
Лесные пожары привели к рекордному скачку глобального уровня выбросов CO2
Вчера / 06:55
Вышел трейлер «Победы или поражения» ― первого оригинального мультсериала Pixar
Вчера / 05:59
Кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» продлили на второй сезон
Вчера / 23:13
СМИ: пожары в Лос-Анджелесе уничтожили коллекцию картин сына Джо Байдена

«Нарния» Греты Гервиг выйдет в Imax в ноябре 2026 года

Вчера в 15:36
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Адаптация фэнтезийной серии К.С.Льюиса от создательницы «Барби» Греты Гервиг выйдет в конце 2026 года, сообщил Variety.

После нескольких месяцев переговоров компания Imax объявила, что «Нарнию» покажут исключительно на ее экранах по всему миру в течение двух недель до дебюта фильма на Netflix. Премьера фильма запланирована на День благодарения 2026 года. Премьера на Netflix состоится на Рождество того же года.

Как отмечает издание, премьера проекта Netflix в Imax — большая редкость для стримера. Как правило, он выпускает ограниченные театральные релизы, претендующие на «Оскар», вроде «Эмилии Перес» и «Марии», но предпочитает, чтобы его фильмы, особенно коммерческие, сразу дебютировали онлайн.

Другие стримеры применяют более мягкий подход к кинотеатральному прокату: Amazon и Apple позволяют своим фильмам идти в кино в течение нескольких недель, а то и месяцев, до премьеры на стримингах. В результате Netflix часто не удается заполучить некоторые нашумевшие проекты, которые хотят сначала показать в кинотеатрах.

В 2018 году компания объявила, что будет разрабатывать новые сериалы и кинопроекты по мотивам серии Льюиса «Хроники Нарнии». В 2020 году компания привлекла Гервиг, которая была номинирована на премию «Оскар» за режиссуру «Леди Берд», а также курировала нашумевшую экранизацию «Маленьких женщин».

Ее «Барби» 2023-го стала самым кассовым фильмом года, заработав почти 1,5 млрд долларов по всему миру. Впервые об участии Гервиг в экранизации «Хроник Нарнии» стало известно в 2022 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами