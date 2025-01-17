Директора МФЦ в Воронеже уволили из‑за отказа работать за компьютером

Директора многофункционального центра (МФЦ) в Воронеже уволили за «слишком консервативный подход» к работе. Мужчина с решением работодателя не согласен, сообщает Mash.

Сергей Котляренко работал в ведомстве 15 лет, а в 2022 году его отдел признали лучшим в РФ, выдали благодарность от руководителя Росреестра Олега Скуфинского. Однако мужчина избегал работы за компьютером.