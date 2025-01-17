Суд разрешил француженке оставить дикого кабана. Ему грозила эвтаназия

Суд во Франции разрешил женщине оставить самку дикого кабана, которую она приручила, сообщает Би-би-си. Животному грозила эвтаназия после того, как местные власти отказали в необходимом разрешении.

Француженка Элоди Каппе нашла дикого поросенка в 2023 году возле мусорных баков в городе Шаурс. По всей видимости, животное бросила мать. Каппе принесла самку кабана домой 1 апреля ― и супруг женщины сперва подумал, что это шутка. Однако француженка оставила животное и вырастила его, дав ему имя Рийет.

Сперва женщина пыталась отпустить питомицу в дикую природу, но она вернулась обратно. «Она была здесь счастлива», ― отметила Каппе. Француженка оборудовала для Рийет вольер, стерилизовала ее и вакцинировала. Кабан привык к домашней среде обитания и стал бегать по ферме с лошадьми и собаками.

Для содержания дикого животного дома женщине необходимо было получить разрешение от местных властей, но они отказали ей в этом. Тогда перед Каппе встал выбор ― отдать кабана женщине, которая занимается дрессировкой животных, либо местным властям ― и тогда Рийет бы ждала эвтаназия. При дальнейшем содержании животного дома Каппе грозили три года тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро.

Каппе подала апелляцию в суд, и это привлекло внимание всего мира. Во Франции к кампании по спасению поросенка присоединилась кинозвезда и защитница прав животных Бриджит Бардо.