В США задумали возродить мамонтов. Это может произойти уже через три года

Американский стартап Colossal Biosciences намерен возродить мамонтов уже через три года. Об этом сообщил Bloomberg.

Ученые планируют использовать молекулы ДНК древнего животного, найденные в вечной мерзлоте. С их помощью они оплодотворят слониху — та, по задумке специалистов, выносит мамонтенка и станет его суррогатной матерью.

Предполагается, что родившийся малыш будет жить в заповеднике под пристальным наблюдением зоологов. Правда, сможет ли он выжить в современных климатических условиях, неясно.

Тем не менее, биологи настроены оптимистично. Они рассчитывают, что детеныш шерстистого мамонта появится в 2028 году. После этого ученые хотят заняться возрождением других вымерших видов — птицы додо и сумчатого волка.

Стартап уже получил поддержку крупных инвесторов, среди которых режиссер Питер Джексон, известный по франшизе «Властелин колец», и телеведущая Пэрис Хилтон.