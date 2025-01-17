Моргенштерн* лег в рехаб

Рэпер Алишер Моргенштерн* опубликовал в своем телеграм-канале фотографию из больничной палаты.
«Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов. Поставил цель провести трезвым весь 2025-й как минимум. Присоединяйтесь к челленджу! (Извиняюсь за кринж-слово, извиняюсь за слово „кринж“.) Буду на связи, мне разрешили периодически пользоваться мобилой и вести свой „дневник пациента“, так что будьте готовы к нытью и очередной порции шизы», ― написал артист.
Он признался, что в самолете «поднял последний бокальчик» за свою новую жизнь. А еще поблагодарил поклонников за поддержку и «грандиозные концертные проводы».
30 декабря Моргенштерн выложил большой пост, где подвел итоги 2024-го, назвав его худшим годом в жизни. За этот период, по словам рэпера, он пережил первый психоз и впал в настоящую депрессию, избавился по настоянию врача от одной зависимости, но получил две новых.
«Неуправляемая бешеная энергия, агрессия и испорченные отношения с людьми, в том числе самыми близкими. А потом — месяцы в зашторенной, полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желании „завершить карьеру“», ― написал музыкант.
Тогда же он признался, что вскоре переедет в рехаб, а 2025-й для него станет годом обучения жизни заново.
* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом в реестр иноагентов.