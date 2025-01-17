Моргенштерн* лег в рехаб

«Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов. Поставил цель провести трезвым весь 2025-й как минимум. Присоединяйтесь к челленджу! (Извиняюсь за кринж-слово, извиняюсь за слово „кринж“.) Буду на связи, мне разрешили периодически пользоваться мобилой и вести свой „дневник пациента“, так что будьте готовы к нытью и очередной порции шизы», ― написал артист.