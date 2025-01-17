Боб Дилан завел тикток

Боб Дилан зарегистрировался в тиктоке за несколько дней до возможной блокировки соцсети в США. Он уже сделал пару постов.

Музыкант выложил 50-секундный ролик с отрывками из песен «Like a Rolling Stone», «Knockin’ on Heaven’s Door» и «Hurricane» на фоне. Видео набрало 2 млн просмотров.

@bobdylan

В комментариях к ролику пользователи шутили, что у Дилана осталось немного времени, чтобы стать звездой тиктока, ведь в скором времени, 19 января, соцсеть могут заблокировать в США. Новый закон обязывает китайского владельца ByteDance продать активы американской компании либо прекратить деятельность.

Тогда Дилан в ответ на шутку одного из тиктокеров загрузил еще одно видео — шестисекундный черно-белый отрывок из пресс-конференции в 1960-х. В нем музыкант говорит: «Боже мой, я должен немедленно уйти».

@bobdylan

У Дилана есть аккаунты в X (485 тыс. подписчиков) и инстаграме* (1 млн). В тиктоке с момента создания профиля на него подписались чуть более 43 тыс. пользователей.

«Никому не известный» с Тимоте Шаламе вышел 20 ноября прошлого года. После премьеры количество прослушиваний песен Дилана резко возросло: с 8 млн в неделю в начале декабря до 20 млн месяц спустя. Количество прослушиваний «Like a Rolling Stone» за этот период выросло на 232%.