Друг Лиама Пейна подал в суд на отца певца за клевету

Друг Лиама Пейна Роджер Норес подал в суд на отца певца Джеффа Пейна за клевету. Об этом сообщает Би-би-си.

Певец умер 16 октября, упав с балкона третьего этажа в элитном туристическом районе Палермо. Согласно результатам вскрытия, Пейн скончался от многочисленных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения, вызванных падением.

Норес и еще четверо человек проходят обвиняемыми по делу о смерти. Аргентинские прокуроры утверждают, что он «бросил» певца и не выполнил свои обязанности по уходу за ним.

В иске Норес утверждает, что отец Пейна сделал «ложные» заявления аргентинским прокурорам, которые «содержали существенные упущения, а многие части не были основаны на личных знаниях».

Среди ложных заявлений — утверждения, что «из‑за своих пристрастий» Пейн находился под опекой своей подруги Кейт Кэссиди и Нореса. Однако сам Норес утверждает, что его отношения с Пейном связывала «дорогая взаимная дружба», но он «никогда не был обязан заботиться о нем».