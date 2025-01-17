Продажи антидепрессантов в России продолжают бить рекорды

За январь ― ноябрь 2024 года россияне купили 16,1 млн упаковок антидепрессантов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Количественные продажи за 11 месяцев прошлого года на 16,8% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году, и превышают даже показатели пикового 2022-го, когда в период с января по ноябрь продажи антидепрессантов составили 13 млн упаковок.

По подсчетам Центра развития перспективных технологий, спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году. В денежном выражении продажи антидепрессантов за первые 11 месяцев 2024-го увеличились на 31,9%, до 13,5 млрд рублей. Такой сильный рост обусловлен в том числе подорожанием препаратов.

Из‑за высокого спроса в российских аптеках время от времени заканчиваются наиболее востребованные антидепрессанты. К примеру, с начала 2025 года в Москве в фармрознице пропал «Золофт» на основе сертралина.