Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах

Моргенштерн и его защита намерены «доказывать его невиновность». По словам Жорина, рэперу «не могут назначить наказание, связанное с лишением свободы» даже в крайнем случае, поскольку ранее тот не был судим. Также артист маркирует свои посты в соцсетях, отметил он.