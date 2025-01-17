Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах

Следственный комитет предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну* обвинение в нарушении закона о деятельности иноагентов. Рэпер вину не признает, сообщает РИА «Новости» со слов адвоката Сергея Жорина.
Моргенштерн и его защита намерены «доказывать его невиновность». По словам Жорина, рэперу «не могут назначить наказание, связанное с лишением свободы» даже в крайнем случае, поскольку ранее тот не был судим. Также артист маркирует свои посты в соцсетях, отметил он.
Кроме того, защита Моргенштерна считает включение артиста в реестр иноагентов незаконным и необоснованным: статья, по которой рэпера внесли в список, утратила силу с 1 декабря 2022 года. Моргеншгтерна признали иноагентом в мае того же года.
В сентябре 2024 года Минюст РФ пояснил, что признал Моргенштерна иноагентом из‑за семпла с речью Дмитрия Гордона* в песне «12». В декабре суд в Петербурге запретил клип Моргенштерна и DJ Smash из‑за «неуважения к церковным обрядам».
В сентябре 2024-го в отношении рэпера завели уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента. Ранее его дважды оштрафовали за отсутствие маркировки.
* Алишер Моргенштерн и Дмитрий Гордон внесены Минюстом в реестр иноагентов.