Кэмерон Диас рассказала, чем занималась во время десятилетнего перерыва в съемках

Кэмерон Диас, вернувшаяся на экраны в боевике «Снова в деле», занималась в основном материнством во время десятилетнего перерыва в карьере. Об этом она рассказала в ролике для ютуб-канала Still Watching Netflix.
«Я не занималась никакими тренировками. Я ничего не делала публично. Я сказала нет всему», ― призналась актриса.
Единственное, чем она была занята помимо повседневной жизни, ― основала винную компанию. «И это было, в общем-то, все. Я просто пыталась выжить, как и любая другая мать», ― отметила Диас.
«Я не думала сниматься в очередном фильме. Я была просто счастлива, живя своей жизнью», ― добавила она.
Говоря о причинах возвращения на экраны, звезда «Ангелов Чарли» и «Ванильного неба» сказала: «Мне позвонил Джейми Фокс. И как можно сказать нет Джейми Фоксу, когда он говорит: „Эй, у меня есть эта большая экшн-комедия, работа над которой принесет нам много веселья“».
В 2015 году Диас вышла замуж за Бенджи Мэддена из рок-группы Good Charlotte. В 2019 году у них родилась дочь Раддикс, а в 2024 году — сын Кардинал.
Премьера «Снова в деле» состоялась на Netflix 17 января. На Rotten Tomatoes картина получила 21% свежести на основе 19 рецензий критиков. Ленту ругают за банальность, насыщенность шпионскими клише и безвкусицу. Авторы рецензий считают, что кино даже сложно назвать плохим, оно просто «никакое».