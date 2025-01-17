Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц

В возрасте 85 лет умер режиссер Жанно Шварц. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Джейн Сеймур, которая снялась в фильме постановщика «Где‑то во времени» 1980 года.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим провидцем. Жанно Шварц был не только гениальным режиссером, но и доброй и щедрой душой. Он подарил нам множество нестареющих историй, включая „Где‑то во времени“ — фильм, который навсегда изменил мою жизнь. Пусть память о нем будет благословением, и пусть его артистизм живет в наших сердцах», — написала она.