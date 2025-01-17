Умер режиссер «Челюстей-2» Жанно Шварц

В возрасте 85 лет умер режиссер Жанно Шварц. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Джейн Сеймур, которая снялась в фильме постановщика «Где‑то во времени» 1980 года.
«Сегодня мы прощаемся с настоящим провидцем. Жанно Шварц был не только гениальным режиссером, но и доброй и щедрой душой. Он подарил нам множество нестареющих историй, включая „Где‑то во времени“ — фильм, который навсегда изменил мою жизнь. Пусть память о нем будет благословением, и пусть его артистизм живет в наших сердцах», — написала она.
Причина смерти Шварца не уточняется. Режиссер родился 21 ноября 1939 года в Париже и окончил Гарвардский университет, после чего занял кресло постановщика эпизодов таких телешоу, как «Айронсайд», «Требуется вор», «Виргинец», «Коломбо», «Новый Перри Мейсон», «Человек на шесть миллионов долларов», «Коджак» и «Досье детектива Рокфорда», в 1960-х и 1970-х годах.
Среди других его известных картин — «Челюсти-2» с Роем Шайдером, «Энигма» с Мартином Шином, Сэмом Ниллом и Брижитт Фоссе, «Супергерл» с Фей Данауэй, Хелен Слейтер, Питером О’Тулом и Миа Фэрроу, «Санта-Клаус: Фильм» с Дадли Муром и Джоном Литгоу, «Убийства на улице Морг» с Ребеккой Де Морней и Иэном МакШейном.
Шварц также работал над такими сериалами, как «C.S.I.: Место преступления Майами», «Элли МакБил», «Тайны Смолвиля», «Герои», «Кости», «Сверхъестественное», «Выживший», «Анатомия страсти» и «Касл».