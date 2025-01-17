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Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»

Вчера в 09:54
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Режиссер Жак Одиар принес извинения после того, как его фильм «Эмилия Перес» раскритиковали за неаутентичное изображение Мексики.

«Если в „Эмилии“ вам что‑то кажется скандальным, прошу прощения. Что я хотел бы сказать: я не пытаюсь давать ответы. Кино не дает ответов; кино лишь задает вопросы. И, возможно, вопросы, которые задаются в „Эмилии“, неверны. Может быть, они просто показались мне интересными. Я не хотел и не хочу быть претенциозным. Просто мне показалось, что в „Эмилии“ поднимаются вопросы, которые, на мой взгляд, универсальны», ― сказал он в интервью CNN.

Одиар также отметил, что считает свой фильм оперой, а потому он не обязан быть реалистичным.

«Эмилия Перес» ― картина на испанском языке, которая рассказывает о главе наркокартеля, решившем совершить трансгендерный переход и стать женщиной, чтобы начать новую жизнь. Роль Эмилии Перес играет трансгендерная актриса Карла София Гаксон.

Хоть действие фильма и происходит в Мексике, снимался он недалеко от Парижа, а в каст не вошли мексиканские актеры. Это вызвало волну критики: режиссер и оператор Родриго Прието назвал картину «совершенно неаутентичной» и «тревожной», кинокритик Габи Меза обвинила ленту в «эксплуатации актуальной для Мексики проблемы» ― торговли наркотиками ― для создания развлекательного продукта. В свою очередь, группа поддержки ЛГБТ* Glaad раскритиковала фильм за изображение трансгендерной женщины ― образ главной героини показался активистом «глубоко ретроградным».

«Эмилия Перес» была тепло встречена критиками и получила множество наград, включая четыре «Золотых глобуса» и пять наград Европейской кинопремии.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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