Жак Одиар извинился перед мексиканцами за «Эмилию Перес»

«Если в „Эмилии“ вам что‑то кажется скандальным, прошу прощения. Что я хотел бы сказать: я не пытаюсь давать ответы. Кино не дает ответов; кино лишь задает вопросы. И, возможно, вопросы, которые задаются в „Эмилии“, неверны. Может быть, они просто показались мне интересными. Я не хотел и не хочу быть претенциозным. Просто мне показалось, что в „Эмилии“ поднимаются вопросы, которые, на мой взгляд, универсальны», ― сказал он в интервью CNN.