Ракета Starship взорвалась в воздухе. От ее обломков пришлось уворачиваться пассажирским самолетам

Верхняя часть ракеты Starship взорвалась во время седьмого испытательного полета. Нижнюю часть — многоразовый носитель Super Heavy — удалось успешно вернуть на Землю, сообщает Bloomberg.

Сверхтяжелая ракета Starship стартовала с космодрома в местечке Бока-Чика на юге Техаса. Через несколько минут верхняя ступень корабля отделилась от ускорителя, который приземлился на стартовую площадку. Верхняя часть впервые несла полезный груз ― макеты спутников ― и должна была совершить контролируемое приводнение в Индийском океане примерно через час после пуска. Однако спустя восемь минут связь с космическим кораблем была потеряна — и он взорвался в воздухе.

По словам главы SpaceX Илона Маска, крушение произошло из‑за утечки кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой корабельного двигателя. Он пояснил, что утечка была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия.

Горящие обломки ракеты эффектно пролетели над Карибским морем и упали в него, их было видно с земли. Судя по данным Flightradar24, десятки самолетов, выполнявших рейсы над Мексиканским заливом, изменили курс, чтобы избежать возможного столкновения с обломками.

Starship — самая мощная и высокая (120 метров) ракета-носитель из когда‑либо построенных. Она создана для доставки людей на Луну и Марс и может нести до 150 тонн груза. Система состоит из двух частей — ракеты Super Heavy с 33 двигателями и корабля Starship. Оба компонента способны возвращаться на Землю для повторного использования.